Chietitoday.it - Addio a "FeMo", l'artista poliedrico di Vasto è morto a Cesena dopo un incidente a Medicina

Leggi su Chietitoday.it

quattro giorni di lotta in Rianimazione nell'ospedale Bufalini di, il vastese Felice Molino, conosciuto come, ci ha lasciato questa mattina, 18 febbraio, all’età di 70 anni, come si legge su BolognaToday.era un', pittore, scultore e organizzatore di eventi.