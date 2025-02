Ilrestodelcarlino.it - Addio a Felice Molino. Morto l’artista dopo l’incidente con il camion a Medicina

(Bologna), 18 febbraio 2025 -quattro giorni si è spento, in arte Fe.Mo. Il 70enne, originario di Vasto, in Abruzzo, ma residente da quasi 30 anni a Villafontana di, si era schiantato nel tardo pomeriggio del 14 febbraio sulla San Vitale Ovest. All’altezza del Tamoil, dove si era fermato per fare rifornimento, il 70enne alla guida della sua amata Fiat Seicento si è schiantato contro un. Lui dall’area di servizio si era re immesso sulla San vitale in direzione Bologna. Ilandava verso. Le cause al vaglio della Locale di Imola sono ancora sconosciute. Quel che è certo è che l’asfalto era bagnato e l’impatto era stato devastante,era rimasto incastrato nell’abitacolo. Estratto dai pompieri era stato elitrasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.