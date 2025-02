Ilgiorno.it - Addio a Colombo funzionario-scrittore. Comune in lutto

all’addetto stampa del, Alessandro(nella foto) è morto a soli 62 anni.dell’amministrazione da quasi 30 anni, collaboratore dei sindaci degli ultimi lustri (tra questi Livio Frigoli, Fabrizio Farisoglio e Mirella Cerini),era ricoverato da qualche giorno in ospedale, per una patologia respiratoria. Era nato a Tradate, abitava a Uboldo, ha lasciato la moglie Antonella e il figlio Alessio, che qualche anno fa ha curato l’ufficio stampa della Castellanzese calcio 1921. Il presidente del club, Alberto Affetti, ha voluto ricordarlo con queste parole: "La scomparsa inaspettata di Alessandromi lascia sgomento. Uomo cordiale, disponibile e mite. Non più tardi di circa due settimane fa, ci siamo sentiti al telefono dove esprimeva, vista la sua età, di non ambire alla pensione, ma di continuare a lavorare, perché per lui il lavoro era vita.