Sport.quotidiano.net - Adamant sul velluto, settima vittoria di fila. Ma il ginocchio di Ballabio ora preoccupa

die primo posto agganciato in virtù della contemporanea sconfitta di Pordenone con Pizzighettone, prossima avversaria dei biancazzurri sabato sera. In casaregnano i sorrisi e l’entusiasmo dopo il successo ai danni di Mantova, che ha certificato come gli uomini di Benedetto siano la squadra più in forma del momento, in una fase della stagione determinante per l’obiettivo dichiarato dalla società, ovvero la promozione in B1. Fondamentale sarà infatti arrivare il più in alto possibile per guadagnarsi il fattore campo nei playoff, e ora come ora nessun traguardo appare lontano per Ferrara, che può puntare tranquillamente alla prima posizione in questi play-in. La gara con Mantova ha visto i biancazzurri condurre sin dalla palla a due, gestire il ritmo come meglio non si poteva e mostrare quella maturità che tanto serve in questi momenti per fortificarsi ed ambire al salto di categoria.