Acqua per San Tommaso e Torrione

A distanza di 50 anni, se non di più, è stata trovata una soluzione per portare l’alle 70 utenze della zona San(attualmente servite da pozzi) e, stando ai tempi previsti dal sindaco, non è improbabile che la nuova linea di distribuzione dell’diventi realtà già per Pasqua. Non solo: siccome si tratterà di realizzare anche gli allacci alle abitazioni che insistono lungo i poco più di due km della condotta, è stato fissato un incontro con i residenti per giovedì, presso la scuola circense Takimiri, presenti anche tecnici del Tennacola e impresa che effettuerà i lavori. "E’ un importante risultato che abbiamo ottenuto grazie a un lavoro sinergico con Tennacola spa, grazie al Cda e al nostro rappresentante, Leonardo Apolloni, per risolvere un problema storico – ha annunciato il sindaco Endrio Ubaldi – che riguarda una zona che da troppo tempo aspettava di avere l’".