Achille Lauro rimborsa le scommesse? Il siparietto con un fan è già leggenda

Punta 1000 euro sulla vittoria dia Sanremo e perde tutto. Il cantante risponde: «Dammi l’Iban che te li ridò». Se fosse serio? Sarebbe il primo artista con la clausola “soddisfatti oti” Cosa fai se punti 1000 euro sulla vittoria del tuo idolo a Sanremo e lui arriva solo settimo? Semplice: glielo fai sapere di persona. Ed è esattamente quello che è successo fuori dal Teatro Ariston, quando un fan ha rivelato addi aver scommesso su di lui una cifra non proprio simbolica.«Sai, ho puntato 1000 euro su di te», ha detto il ragazzo. La risposta di? Da manuale: «Dammi l’iban che te li ridò», ha ribattuto con un sorriso sornione.Una battuta, certo, ma conoscendo il personaggio, non è detto che non possa davvero succedere. D’altronde, il rapporto trae i suoi seguaci è più solido che mai, complice anche il suo ruolo da giudice a *X Factor*, dove ha conquistato pure chi prima lo guardava con scetticismo.