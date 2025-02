Lanazione.it - Acf, una rete del Verona interrompe la striscia positiva della Primavera

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 febbraio 2025 –: HELLAS– ACF AREZZO 1-0 Le cittinescendono in campo con la determinazione di conquistare tre punti pesanti per la salvezza. Subito al terzo minuto le amaranto di Simone Gori si fanno vedere nell’area delle padrone di casa, prima con Marra e poi con Balducci sulla ribattuta, ma Bucci riesce a disinnescare il pericolo in entrambe le occasioni. Al 20’ ci prova Hervieux, con l’estremo difensore delle venete che salva ancora il risultato. Il secondo tempo si rivela determinante per il risultato. L’Hellassi fa avanti ad inizio ripresa con Benini e al 56’ passa in vantaggio con Boaretto che tira da fuori e trova l’angolino. L’Arezzo vuole ritrovare il pari e continua ad attaccare l’area veronese, difendendo bene, con le padrone di casa che non riusciranno più ad impensierire Verano.