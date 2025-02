Primacampania.it - ACERRA: pistola in pugno e clienti in fuga. Rapina-lampo in sala scommesse, Carabinieri arrestano 4 persone

, Via Volturno, Stazione. 8 minuti dopo le 15.Il telefono della caserma squilla, dall’altra parte della cornetta la voce agitata di un uomo. Parla velocemente, affannato perché di corsa o forse perché spaventato.Due uomini vestiti di nero, racconta, sono entrati in unain via Vittorio Veneto. Gli hanno puntato unaalla testa e gli hanno detto di andare via.Quella strada è coperta dall’occhio di una telecamera comunale, direttamente collegata ai pc dei. Assistono live allae coordinano immediatamente tutte le pattuglie in zona, supportati dalla centrale operativa.I duetori, in tuta nera, cappucci e sneakers, fuggono in una Jeep bianca. Da un’altra telecamera riescono a catturarne la targa.Partono le ricerche e grazie al sistema di videosorveglianza, l’auto dei malviventi viene tallonata di strada in strada, come farebbe la regia in un montaggio di un film d’azione.