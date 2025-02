Puntomagazine.it - Acerra: pistola in pugno e clienti in fuga. Rapina in sala scommesse

Leggi su Puntomagazine.it

. I Carabinieri arrestano quattro persone. Due sono minorenni. Fondamentali le telecamere installate in strada. Otto minuti dopo le 15 squilla il telefono della Stazione dei Carabinieri di via Volturno, Stazione carabinieri. Dall’altra parte della cornetta la voce agitata di un uomo. Parla velocemente, affannato perché di corsa o forse perché spaventato.Due uomini vestiti di nero, racconta, sono entrati in unain via Vittorio Veneto. Gli hanno puntato unaalla testa e gli hanno detto di andare via.Quella strada è coperta dall’occhio di una telecamera comunale, direttamente collegata ai pc dei Carabinieri. Assistono live allae coordinano immediatamente tutte le pattuglie in zona, supportati dalla centrale operativa.I duetori, in tuta nera, cappucci e sneakers, fuggono in una Jeep bianca.