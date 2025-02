Acerra il padre della bimba sbranata dal pitbull positivo all’hashish La madre | Tutta colpa del tuo cane

Leggi su Open.online

Vincenzo Loffredo, ildi Giulia uccisa dal suoad, era addormentato a causa dell’hashish. Questa è l’ipotesiprocura di Nola. Il 24enne ha detto di non essersi accorto delTyson perché dormiva mentre ladi nove mesi veniva. Il test tossicologicoclinica Villa dei Fiori dice che eraall’uso di cannabinoidi. Intanto il servizio veterniario dell’Asl Napoli 2 Nord lo ha denunciato perché ilnon aveva il microchip. L’altro, un meticcio di piccola taglia, invece ne era dotato. Entrambi gli animali sono stati portati in un canile convenzionato con l’Asl Napoli 2 a Frattaminori. I veterinari hanno prelevato campioni dalle mandiboli. Per verificare l’esistenza di residui umani.Vincenzo Loffredo e Angela CastaldoLadi Giulia, scrive oggi Il Mattino, si chiama Angela Castaldo e ha 22 anni.