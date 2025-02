Ilfattoquotidiano.it - Acerra, bimba uccisa dal pitbull di famiglia: “Il padre positivo alla cannabis”. Acquisiti i video delle telecamere della zona

Continuano le indagini disposte dProcura di Nola per fare chiarezza sulla mortepiccola Giulia, ladi nove mesi aggredita nella notte tra sabato e domenica daldimentre dormiva nel letto dei genitori nella loro casa di. Gli investigatori vogliono accertare il racconto del25enne di Giulia, da lunedì indagato per omicidio colposo, che ha detto di non essersi accorso di nulla perché anche lui, come la piccola, dormiva in atteso del rientromoglie che era al lavoro.Nella tarda serata di lunedì – secondo quanto trapela – sono arrivati i primi risultati dell’esame tossicologico sull’uomo: il 25enne sarebbe risultato, esito che dovrà ora essere confermato. I test, invece, sarebbero risultati negativi a cocaina, alcol e oppiacei.