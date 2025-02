Quotidiano.net - Acerra, bimba sbranata dal pitbull. Paita: “Ddl per vietare la vendita di razze violente”

Napoli, 18 febbraio 2025 - Un disegno di legge contro il commercio di. È la proposta della senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva, dopo la feroce aggressione di, dove unadi 9 mesi è statanel sonno da un. Il padre è indagato per omicidio colposo. Dopo il Daspo cinofilo proposto dall’assessore toscano, che è anche educatore di cani, ora il problema delleaggressive approderà al Governo. Solo qualche settimana fa, un 29enne di Ostia è stato sbranato dai suoimentre dormiva.: "il comercio di queste” “Siamo in presenza di specie, come i, che hanno tassi di aggressività maggiore rispetto ad altre. Quello che è successo ad- ha spiegato stamattina la senatrice Raffaellaai microfoni di Radio 24 - non può rimanere senza risposta.