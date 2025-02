Cityrumors.it - Acerra, bimba sbranata dal pitbull: il padre è indagato

Leggi su Cityrumors.it

Tragedia ad: unadi nove mesi è statadaldi famiglia mentre il, sotto effetto di hashish, dormiva. Una tragedia sconvolgente ha colpito, nel Napoletano: unadi soli nove mesi è statadaldi famiglia mentre il, positivo all’hashish, dormiva nella stessa casa. L’uomo, un giovane di 25 anni, è oraper omicidio colposo. L’obiettivo ora è verificare la reale situazione della vita della coppia.Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. L’intera comunità diè sconvolta dal dramma e resta in attesa di risposte per capire come sia potuta accadere una simile tragedia. Anche se tragedie come queste, purtroppo non sono una novità per il mondo della cronaca.