Lanazione.it - Accessori d’alta moda, ma erano falsi. Scoperto un laboratorio, sequestrati migliaia di articoli

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 febbraio 2025 – I militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno, negli scorsi giorni, hanno sottoposto a controllo un imprenditore di nazionalità cinese, apparentemente privo di esperienza imprenditoriale, il quale, pur avendo da alcuni mesi avviato un’attività di produzione di capi di abbigliamento ein un comune del Valdarno, ed avendo anche assunto alcuni connazionali, non risultava ancora aver eseguito alcun acquisto o vendita. All’avvio del controllo, eseguito all’interno di un capannone industriale, veniva riscontrata, nonostante una effettiva operatività dell’azienda, la totale assenza di registri e scritture contabili e venivano rinvenuti 23.317di abbigliamento (tessuti in stoffa, borsellini, cinghie, bracciali, cerniere, moschettoni, fibbie, bottoni e anelli da portachiavi e tracolla), recanti i marchi di prestigiose griffe dell’altache pur apparendo, da uno speditivo esame, del tutto simili agli originali,detenuti dall’imprenditore in totale assenza di documentazione utile a certificarne la provenienza o l’effettivo impiego.