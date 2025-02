Bergamonews.it - Accademia Tadini, al via la Stagione dei concerti

Lovere. L’, incastonata nella suggestiva cornice del Lago d’Iseo, è pronta a inaugurare la sua 98ªdei, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica. La storica sala dei, rinomata per la sua eccezionale acustica e il fascino senza tempo, ospiterà una serie di eventi che celebrano la grande tradizione musicale con un programma di altissima qualità.La, come è noto, si regge sull’apporto organizzativo e finanziario dell’, sul generoso contributo del Comune di Lovere, e sul sostegno degli Amici dele di alcuni selezionati sponsor privati che ne hanno condiviso le finalità.Sottolinea il maestro Claudio Piastra, direttore artistico della manifestazione: «La rassegna dell’gode di un prestigio unanimante riconosciuto e dovuto alla lunga storia diche hanno visto ospitati alcuni fra i maggiori artisti degli ultimi cento anni.