Accademia Alfonso Grassi XIX Concorso Internazionale Natale ieri e oggi | premiazione ufficiale

Continuano le iniziative promosse dall’d’Arte e Cultura “” di Salerno. Domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 10, nel Centro Sociale di Salerno, in via Cantarella, si terrà ladel XIX2024”, svoltosi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Salerno, assessorato alla Pubblica Istruzione.L’appuntamento, presieduto dalla professoressa Raffaella, presidente dell’e dell’omonima Fondazione intitolata all’artista, conferirà i riconoscimenti nelle diverse classi die per tutte le categorie, studenti e senior. Nell’atrio del Centro Sociale sarà allestita una mostra d’arte con tutti i lavori dei premiati; al contempo, saranno presentati i risultati raggiunti attraverso il progetto di solidarietà “Alfabetizzazione nel Congo”, che ha portato recentemente alla creazione di quattro nuove aule.