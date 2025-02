Ilgiorno.it - A2A, il tour del Patto con Milano: task force decoro, nuovi punti luce e obiettivo decarbonizzazione

, 18 febbraio 2025 – In cima al Piano industriale di A2A spiccano i 22 miliardi di euro da investire tra il 2024 e il 2035 per transizione energetica ed economia circolare, di cui più di 7 nella Città metropolitana e 4,4 solo nel Comune di. Primo: “decarbonizzare“ la città. Tra le novità, poi, quelle sul fronte: Amsa aumenterà del 40% le frequenze del servizio di pulizia e saranno oltre 100 le squadre di “spazzini di quartiere“ attive sei giorni su sette. Sempre in primavera, poi, partirà la campagna “Mettici la testa“, con un enorme cestone che sarà un mini-cinema dentro cui si proietterà un filmato per sensibilizzare sul corretto utilizzo dei cestoni (che anziché piccoli rifiuti contengono per il 40% spazzatura domestica o di esercizi commerciali). Prima tappa: piazza Leonardo.