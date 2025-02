Iodonna.it - «A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre»

Baci, carezze e l’immagine più attesa: l’ecografia del loro primo figlio. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno scelto di condividere con i loro follower la gioia più grande, annunciando su Instagram che presto diventeranno genitori. Un momento di grande gioia per il campione olimpico di salto in alto, reduce da un periodo non semplice dopo la delusione (e i dolorosi problemi di salute) che lo hanno assillato a Parigi 2024. Genitori e figli: che cos'è il positive parenting e come si diventa "genitori positivi"? guarda le foto Gianmarco Tamberi sarà papà: il dolce video con la moglie ChiaraNel filmato in bianco e nero, Gianmarco Tamberi bacia con dolcezza il pancino della moglie, poi stringe tra le mani l’ecografia.