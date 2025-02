Ilfattoquotidiano.it - “A Sinner 3 mesi, a lei 6 anni”: in Spagna esplode la polemica per la pattinatrice Laura Barquero. Le differenze tra i due casi

Inè riesploso il caso di. Una vicenda che era finita nel dimenticatoio, ma che è tornata di attualità dopo la notizia del patteggiamento tra la Wada e Jsul caso Clostebol. La squalifica di treper il tennista numero 1 al mondo pare nulla rispetto ai 6che la stessa Agenzia mondiale anti-doping propose allasul ghiaccio spagnola.accettò quella squalifica, ma ora è tornata a parlare per denunciare l’atteggiamento della Wada. Anche lei, come, risultò positiva al Clostebol. Anche lei, come l’altoatesino, spiegò di essere vittima di una contaminazione dovuta al cicatrizzante Trofodermin. Anche nel corpo della, come per il tennista, fu trovata una quantità infinitesimale della sostanze, tale da non garantire alcun miglioramento nelle prestazioni sportive.