A scuola comandiamo noi, forse. Lettera aperta di un giovane insegnante

Leggi su Orizzontescuola.it

Inviata da Luca Nardi - Alla mia prima assemblea da coordinatore di classe ero un filino teso. Dubbi amletici da supplente alle primissime armi mi frullavano per la testa: Come si gestisce un’assemblea di inizio anno? E se mi dimentico qualcosa? E se mi fanno delle domande a cui non so rispondere? Mi mangeranno vivo, garantito al limone. Poi arriva lei, è la Decana di Lettere, buona come il pane ma, quando si arrabbia, manda in frantumi i migliori vetri antisfondamento sul mercato, i suoi studenti la temono più della peste bubbonica; insomma, un pezzo da 90.L'articolo Anoi,di un