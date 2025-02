A Roma si gira "Permafrost", debutto alla regia di Lucia Calamaro

Leggi su Ildenaro.it

, 18 feb. (askanews) – Sono in corso ale riprese di “”, opera prima di, una delle più apprezzate e autorevoli voci del teatro e della prosa italiana, vincitrice di importanti riconoscimenti per la drammaturgia, come tre Premi UBU, il Premio Enriquez e il Premio Hystrio., come scrive la regista, autrice anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Marco Pettenello, si svolge in un’ipotetica base antartica italiana, Sidera, in cui si intrecciano e scontrano aspirazioni e nevrosi di un gruppo di scienziati. E sarà proprio il gran carnevale della conoscenza a scuotere con tutta la sua forza sovvertitrice i 10 abitanti della base Sidera e la vita dei due protagonisti del film: Fulvio e Maria. “Abbiamo pensato chefosse il progetto giusto per trasferire in un linguaggio cinematografico l’universo creativo di una voce unica come quella di– aggiunge la produzione – capace di raccontare la realtà contemporanea toccando temi universali con un tratto ironico e al tempo stesso molto umano”.