A Piobesi Torinese c’è un ristorante gestito da 121 anni dalla stessa famiglia

Non sono molti i ristoranti che possono vantare oltre 120di storia a gestione familiare. Uno di questi è Celestino nel cuore di, pochi chilometri a sud del capoluogo piemontese.Una lunga storia che comincia nel 1904, ma ha radici nell’Ottocento Aperto nel 1904 ha ancora sede in un bell’edificio gotico in mattoni risalente al 1458. “La storia di questa casa si intreccia con quella della nostra– racconta Sergio Leggero, lo chef che ora conduce il– perché fu il mio bisnonno Celestino, che già gestiva una locanda poco distante da qui, a comprarla e ad aprirvi un’osteria che inizialmente si chiamava Trattoria dei Cacciatori. Ma tutti dicevano che si andava a mangiare da Celestino e così col tempo la trattoria ha poi cambiato nome”. Siamo a mezz’ora d’auto dal centro di Torino, in una zona agricola che ora è anche un po’ residenziale e qui si viene per apprezzare la cucina piemontese di tradizione, con i suoi piatti di riferimento irrinunciabili: agnolotti, carni, finanziera, fritto misto, zabaione.