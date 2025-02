Ilgiorno.it - A Pavia liceo Taramelli infestato dalle zecche (forse quelle del piccione). Disinfestazione urgente e drastica

– Questa volta gli studenti non hanno protestato per i problemi della loro scuola, avrebbero voluto fare lezione ieri mattina, invece sono stati rimandati a casa perché in classe c’erano le. Anche oggi resteranno a casa i ragazzi delscientificoe soltanto domani potranno tornare sui banchi. In realtà era dalla scorsa settimana che i ragazzi lamentavano la presenza di parassiti, ma la situazione sembrava sotto controllo perché confinata a due aule. Ieri, invece, tutto lo storico edificio del centro era stato. “Ci hanno fatti andare prima tutti in corridoio - hanno raccontato in mattinata gli studenti che si sono riversati in via Mascheroni - poi tutti in cortile e quindi ci hanno fatti uscire”. Subito tra i ragazzi si è diffusa la notizia (o la speranza) che ilsarebbe rimasto chiuso per una decina di giorni, invece dovrebbe riaprire domani.