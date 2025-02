Metropolitanmagazine.it - A Montaione, vicino Firenze, è stata ritrovata una statua romana di Ercole

Si tratta di unain marmo bianco quelladurante degli scavi archeologici in un terreno di proprietà privata nel comune di). Laè alta poco più di 50 centimetri, e rappresentaraffigurato in piedi in un momento di riposo, con la clava. Accanto la pelle del leone Nemeo e ai piedi della figura, la testa di un toro, che rimanda alla cattura del toro cretese.unadiIl pubblico ammirerà il ritrovato in anteprima assoluta in occasione di “tourismA – Salone dell’Archeologia e Turismo culturale”, che si terrà dal 21 al 23 febbraio a. L’opera ora è in mano a un team di esperti sta conducendo uno studio preliminare sulla, che è in fase di restauro con il contributo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana die le province di Pistoia e Prato.