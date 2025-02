Metropolitanmagazine.it - A luglio non prendete impegni: Michael Rider debutterà con Celine a Parigi

Il 6: questa è la data di debutto ufficiale dicon. La maison ha infatti annunciato che la prima sfilata del direttore creativo si terrà nella capitale. Questa si farà tra la Settimana della Moda Uomo, che si terrà dal 24 al 29 giugno, e la Settimana dell’Haute Couture, che comincerà il giorno successivo, 7, e proseguirà fino all’11.debutta conil 6Come era consuetudine sotto il regno di Hedi Slimane,continua ad alimentare il mistero: ancora non sappiamo di che collezione si tratti, se donna o uomo innanzitutto. Non è nota, per ora (ma questo è quasi scontato), la location dove si terrà l’evento. La novità, che si unisce alla strategia di Hedi Slimane (l’ex direttore creativo), è quella ancora una volta di prediligere la sfilata fisica.