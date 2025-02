Davidemaggio.it - A Le Iene Show si possono vincere fino a 10.000 euro

Leraddoppiano e lanciano l’appuntamento del martedì, sempre in prima serata su Italia 1, con Le. Un altro spin-off, dopo Inside dedicato alle inchieste, ma più leggero e divertente, con l’introduzione di giochi a premia 10.000in gettoni d’oro. Alla conduzione confermati i padroni di casa della domenica, Veronica Gentili e Max Angioni.A Leil contest “Questa la so”La vera novità è rappresentata dal concorso a premi intitolato “Questa la so“, che coinvolgerà il pubblico a casa dando la possibilità di1.000in gettoni d’oro per ogni sessione di gioco.Il contest consiste nel proporre alcuni particolari quesiti al telespettatore, che avrà modo di rispondere inquadrando con il proprio smartphone un qr code. Tra coloro che daranno la risposta esatta, uno vincerà il montepremi e lo scoprirà in diretta.