A Gorlago e Verdello l'addio a Leonardo e Gianluigi, giovani vittime della strada: quest'anno sono già 10

La parrocchiale diè stracolma. Fatica a contenere tutte le persone arrivate per salutareLongaretti, il 24enne morto sabato all’alba in un tragico incidente sulla statale tra Albano e Brusaporto. Nel frontale tra la sua Fiat 500 XL e un furgone è morto anche il conducente dell’altro mezzo: Bel Gassem Jandaoui, 56enne ambulante di origini marocchine., brillante studente che inseguiva il suo futuro; Bel Gassem, che lavorava nei mercati per garantirne uno alla sua famiglia. Entrambi vivevano a, a poche centinaia di metri di distanza. Una tragica convergenza del destino, per chi ci crede.“Siamo sconvolti da questa improvvisa scomparsa – ha detto don Angelo Longaretti, zio di, durante l’omelia -. Non è facile condividere dolore”. I presenti senz’altro ci provano.