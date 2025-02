Lanotiziagiornale.it - A Gaza sono ore di apprensione. Hamas tende la mano a Israele proponendo di dare il controllo della Striscia all’Autorità palestinese, ma Bibi rifiuta e torna a parlare di guerra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Che fine farà la tregua a? Se lo chiedono in molti dopo che i negoziati a Doha, in Qatar, siconclusi con un nulla di fatto a causa delle profonde divergenze tra, nonché delle reciproche accuse di violazione degli accordi. Una trattativa serrata, con i mediatori qatarioti ed egiziani determinati a fare di tutto per evitare la ripresa dei combattimenti, che si è ora spostata al Cairo, in Egitto, dove in giornata è atteso l’arrivodelegazione israeliana. Secondo i media israeliani, i negoziatori ribadiranno la posizione intransigente del primo ministro Benjamin Netanyahu, deciso a non concedere nulla al gruppo.Una strategia che Netanyahu porta avanti con il sostegno dell’amministrazione di Donald Trump. Il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, lo ha infatti esortato ad anavanti, dichiarando che “non può rimanere una forza militare o governativa e deve essere definitivamente eliminata”.