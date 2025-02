Ilrestodelcarlino.it - A Fonte dell’Ovo gli studenti si spostano tra le aule

Quest’anno alla scuola media di San Marino è stato introdotto il progetto Dada (didattica per ambienti di apprendimento): non sono più gli insegnanti a spostarsi tra le classi ma gli. Per capire meglio questa novità abbiamo intervistato il dirigente Remo Massari, che ci ha spiegato gli obiettivi del progetto: "L’idea base del Dada è rendere l’ambiente scolastico più accogliente e stimolante e facilitare l’apprendimento. Avere classi specifiche per ogni materia dovrebbe aiutare a concentrarsi meglio e rendere le lezioni più coinvolgenti". La maggior parte degli insegnanti sembra apprezzare il fatto di avere un’aula propria, tra glici sono pareri contrastanti. C’è chi si trova bene e si sente più libero e chi fatica ad abituarsi ai continui spostamenti. Molti avvertono il peso dello zaino perché devono portare con sé tutto il materiale necessario per la giornata.