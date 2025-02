Lanazione.it - A Firenze il meglio della musica elettronica sperimentale internazionale

Leggi su Lanazione.it

, 18 febbraio 2025 - In Sala Vanni spazio allacon quattro live nel segno dell'avanguardia ericerca. Primo appuntamento il 21 febbraio con l'unica data italiana di Puce Mary, pseudonimo dell'artista danese Frederikke Hoffmeier, una delle voci più innovative del panorama noise e industrial europeo (in apertura Devid Ciampalini). Il 7 marzo arriva il musicista e produttore britannico Lee Gamble, con i suoi ipnotici paesaggi sonori tra ambient e techno. Il concerto del cantante, poeta e performer egiziano Abdullah Miniawy, nelle cui composizioni si fondono tradizione araba, jazz e sperimentazione, è previsto per il 28 marzo (in apertura Morgana). Chiudono il calendario i Seefeel, la band attiva fin dagli anni '90, ispiratricecorrente inglese tra post-rock edè in programma il 6 aprile Inizio concerti ore 21:15, programma e biglietti disponibili su www.