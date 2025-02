Bergamonews.it - A Clusone l’incontro “I miei desideri sono anche i miei diritti?”

. Per lunedì 24 febbraio l’Associazione Culturale Il Testimone organizza una serata dal titolo importante e provocatorio: “I?”.Si cercherà di riflettere sul rapporto tra interesse individuale e bene comune, in un tempo e in una società in cui si assiste ad una ‘sindrome postmoderna’ che vede aumentare un individualismo radicale ed il predominio di ciò che è ludico, emotivo ed immediato.Come spiega Giovanna Bigoni, che presenterà la serata ed interloquirà col Relatore, “da questa sindrome discendono cinismo, relativismo e rifiuto della responsabilità, perché mettere al centro l’Io significa non rispondere più alla propria coscienza del bene e del male, ma dipendere esclusivamente dall’approvazione degli altri, dai loro ‘like’. Itendono ad essere trasformati in pretese e, ed è chiaro che ciò sta minando le ragioni dello stare insieme delle società e dei gruppi intermedi, provocando fenomeni di disgregazione e di anomia e una cultura della guerra”.