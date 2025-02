Cultweb.it - A Cizzolo spunta una via Mentana, ma è dedicata per errore al direttore del Tg di La7 (che ci ride su)

Che Enricodel tg di La7 sia una persona ironica è cosa risaputa. A maggiore ragione in queste ore. Un clamorosodi toponomastica, infatti, gli attribuisce una via di, frazione di Viadana in Lombardia. Peccato che la strada in realtà si dovesse riferire al paese laziale noto per la sconfitta di Giuseppe Garibaldi nei confronti dell’esercito pontificio, nel 1867. Non solostorico, dunque, ma anche tecnico visto che non è possibile dedicare una via a un personaggio ancora in vita. Poco male,(il) non ha commentato il fattaccio ma si è limitato a condividere sul suo profilo Facebook la foto del misfatto, con doppia emoticon sornte, scatenando tantissimi commenti divertenti.Dicevamotecnico, dunque.