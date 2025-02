Chietitoday.it - A Città della musica la nuova scommessa si chiama Live lab ed è un palco aperto a tutti [FOTO]

Silab”, ladia San Giovanni Teatino: undove latorna ad essere viva. Sono oltre 100 gli artisti che si sono esibiti in appena tre mesi e numerosi gli spettacoli in programma per i prossimi mesi all’interno del progetto “WeFor.