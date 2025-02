Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist individuale femminile, programma, streaming

, martedì 18 febbraio, sarà la 15 kmad animare la scena a Lenzerheide (Svizzera), sede deidi. Sulle nevi elvetiche la gara più impegnativa, in termini di lunghezza, attende le atlete e vedremo come anche la durezza del tracciato andrà a cambiare le carte in tavola, senza dimenticare l’importanza della variabile meteorologica.Non ci sarà in casa Italia Dorothea Wierer. L’azzurra non è guarita dai suoi malanni e, dopo aver dovuto saltare l’inseguimento, si è vista costretta a dare forfait per questa prova. Lo staff tecnico si augura di poterla recuperare le prossime gare, in particolare le staffette. Resta, quindi, il punto interrogativo sulla prosecuzione del percorso della campionessa altoatesina.Saranno Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola e Martina Trabucchi a rappresentare il Bel Paese.