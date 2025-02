Lanazione.it - A CasermArcheologica sabato 1 marzo laboratorio per tutte le età, ospite la rivista RatPark Magazine

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Come si fa una fanzine? Aperle etàlaPartire da un foglio bianco per raccontare il proprio mondo.alladi Sansepolcro si terrà un workshop dedicato alla produzione di fanzine, piccole opere cartacee molto in voga negli anni ‘70. Dopo il successo dello scorso anno ad Anghiari, la, trimestrale culturale indipendente di Firenze, torna in Valtiberina per riproporre il suoin una forma nuova e ha scelto gli spazi di via Aggiunti 55. Un progetto manuale e interattivo, improntato alla creatività, partendo da oggetti di uso comune e adatto ale età. Ma cos’è una fanzine? Si tratta di un piccolo prodotto cartaceo realizzabile a partire da un semplice foglio di carta, il quale, debitamente ripiegato, permette di ottenere un libretto di poche pagine.