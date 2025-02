Secoloditalia.it - A Bolzano doppio choc in pochi giorni, stranieri seminano il panico in strada: calci e sputi agli agenti, paura nei passanti. Espulsi

L’oasi di pace e natura dell’Alto Adige oltraggiata da episodi di cronaca che si succedono a breve distanza uno dall’altro. Nelle scorse ore, a, un cittadino marocchino, titolare di asilo politico e ospite dei “Centri di emergenza freddo”, è stato denunciato per i reati di violazione di domicilio, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Nonché per vilipendio alle Istituzioni. Soloprima, un 26enne originario del Gambia, sempre nel capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige, segnalato da residenti ementre girava nudo in. E finendo poi con l’aggredire gliintervenuti sul posto, ha seminatoe terrore tra i malcapitati presenti della zona., un cittadino marocchino semina il terrore inMa andiamo con ordine.