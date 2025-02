Lanazione.it - A 12 anni ottiene il patentino cinofilo: "No, non esistono razze cattive"

PONTEDERA (Pisa) Non è mai troppo presto per iniziare, lo sa bene Francesca Novi che a soli 12ha deciso di seguire le orme della mamma conseguendo il test Enci (ente Nazionale della cinofilia italiana) di affidabilità ed equilibrio insieme al suo cane Light. Ed è la più giovane della provincia di Pisa. Ma in cosa consiste l’esame? "Si tratta di un test per verificare che il cane sia sotto controllo e risponda agli ordini del padrone anche se sottoposto a stimoli esterni, come per esempio il passaggio di biciclette" spiegato Francesca. "Avevo già provato l’anno scorso, ma purtroppo non ero riuscita a passare l’esame a causa di alcuni problemi comportali del mio cane - prosegue Francesca -. Light ha sette, è un incrocio fra un border collie e un setter, inizialmente era mia mamma ad occuparsi di lui, poiché arrivava da una situazione difficile, faceva parte di una cucciolata allevata per i combattimenti fra cani e lui era l’unico sopravvissuto.