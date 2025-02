It.newsner.com - 6 benefici dell’olio di ricino per la salute e il benessere

L’olio diè stato un punto fermo dei rimedi casalinghi per generazioni. Ricavato dai semi della pianta di, questo olio versatile è stato utilizzato per risolvere una serie di problemi die di bellezza.Se vi siete mai chiesti quali siano i suoi, ecco sei modi in cui l’olio dipotrebbe diventare la vostra soluzione ideale.Lassativo Naturale DelicatoSe avete lottato con la stitichezza occasionale, forse conoscete già la reputazionedicome lassativo naturale.Grazie a un composto chiamato acidoleico, stimola l’intestino a muoversi, secondo WebMD. Tuttavia, un po’ è sufficiente, quindi è meglio usarlo con parsimonia e consultare il medico prima di provarlo.Lenisce e Idrata la PelleLa pelle secca e pruriginosa può essere una seccatura, soprattutto nei mesi più freddi.