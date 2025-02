Lanazione.it - 4 Ristoranti a Pisa, la sfida dei locali in gara: ecco il piatto speciale che deciderà la puntata

, 18 febbraio 2025 – Ladi ‘4’ entra nel vivo. Dall’Osteria ‘La Grotta’ in via San Francesco, la troupe televisiva si è spostata all’Osteria Rossini in piazza Dante. Un’atmosfera frizzante ha accolto Alessandro Borghese: moltissimi i fan appostati già dalla colazione per non mancare l’appuntamento con uno degli chef più amati della Tv. Lui si è presentato intorno all’ora di pranzo ‘pedinato’ da una moltitudine di flash. “Grande Alessandro, sei il numero uno”, si è sentito gridare in piazza. Visibilmente rilassati e divertiti i ristoratori in– i titolari dell’Osteria La Grotta, della Trattoria Il Campano e dell’Osteria In Domo – che hanno atteso l’arrivo di Borghese all’ingresso dell’osteria Rossini all’angolo con via dell’Arancio. Le telecamere del programma di Sky, poi, si sono spostate all’interno del locale per l’ispezione di rito in cucina.