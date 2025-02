Gravidanzaonline.it - 20 nomi tematici – cioè che raccontano una storia – ispirati ai figli dei vip

Spesso i vip scelgono per i propripiuttosto particolari, tuttavia in alcuni casi la scelta del nome può essere legata anche a una tematica particolarmente cara alla famiglia; è il caso di Gisele Bündchen e Brittany Mahomes, diventate da poco mamme per la terza volta, che hanno recentemente evidenziato come i modelli di denazionepossano essere sia personali che belli, creando tendenze per i genitori di tutto il mondo.La ex modella ha accolto, lo scorso 5 febbraio, il suo terzo bambino, il primo avuto con il compagno Joaquim Valente e, mentre il primo nome ancora non è stato rivelato, Bündchen ha fatto sapere che il secondo nome del piccolo è River, proseguendo così la tradizione deialla natura, dopo iavuti da Tom Brady, Vivian Lake e Benjamin Rein.