.com - 20 anni di YouTube: statistiche segrete e misteri della piattaforma che Google non vuole rivelare

Leggi su .com

sta per compiere 20, e mentre lacontinua a dominare il panorama dei social media, molti dei suoi segreti rimangono nascosti. Nonostante sia un servizio pubblico, ci sono domande fondamentali a cui, proprietario di, preferisce non rispondere. Quanto guardiamo? Quanti video ci sono realmente sulla? E cosa succede davvero dietro le quinte?Aumentare le visualizzazioni su: 10 consigli da esperti: un mondo di numeri nascostiha rivelato che gli utenti diguardano collettivamente un miliardo di ore di video al giorno solo sui televisori. Tuttavia, i numeri totali rimangono un mistero. Con circa 2,5 miliardi di utenti mensili, quasi un terzopopolazione mondiale, e una media di 29 ore di visualizzazione al mese per utente mobile, si stima che l’umanità consumi circa 8,3 milioni didi video suogni mese.