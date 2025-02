Glieroidelcalcio.com - 18 febbraio: Walter De Vecchi ed altre ricorrenze

18DeedIl 30 aprile 2015 c’era anche lui tra gli ospiti in studio nella puntata di ‘Dedicato a.’ (programma ideato da Auro Bulbarelli) dedicata al decimo dei ‘Casciavit’. Come ricordare la sua doppietta in quel derby del 18 marzo 1979 (2-2)? Con le prime parole di Beppe Viola nel servizio della Domenica Sportiva: “Da questa sera la stella del decimo scudetto milanista è più vicina”. In quel campionato furono 5 le reti, in 28 presenze. Se è facile associarlo al Diavolo, ricordiamo che c’era anche lui nel primo Napoli di Maradona. Il 181955 è natoDe. Nel giorno del quarantesimo compleanno di Giordano Malagoli (ventisette gare in Serie A con il Modena) e Giulio Pellegrino (nel massimo campionato indossò la maglia del Torino).