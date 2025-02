Lanazione.it - 18 febbraio, il giorno dell’Elettrice Palatina: a Firenze musei civici gratis

, 182025 – Il 181743 si spense al’ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice. La sua figura, riscoperta e ristudiata dopo più di un secolo di oblio, è particolarmente cara ai fiorentini e non solo. Nell’anniversario della morte iFiorentini e MUS.E le rendono omaggio con un evento di living history nel quale i visitatori di Palazzo potranno “dialogare” direttamente con l’Elettriceaperti a ingresso libero Oggi, oltre all’ingresso gratuito per tutti neiFiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, torna a Palazzo Vecchio un evento speciale di living history (alle ore 15, 16 e 17), in replica domenica 23 (alle 10.30, 11.30, 12.30), che consentirà di incontrare l’Elettricein persona e rievocare in modo suggestivo questa figura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell’intera città.