Ilfattoquotidiano.it - 17enne trattata come una bambina: “Pesa 27 kg, non mostra segni di pubertà e guarda i cartoni animati. Condannati i genitori: “Le hanno impedito di crescere”

Aveva 17 anni ma sembrava molto più giovane. Una ragazza australiana è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Testimoniriferito che i suoila trattavanose fosse unapiccola. La portavano in bagno, la pulivano, le soffiavano il naso e le spazzolavano i capelli mentreva. Era alta 1 metro e 47 cm eva poco più di 27 chili, la taglia di unadi 9 anni.Il mese scorso i suoi, una coppia australiana sulla quarantina, sono statial carcere dal tribunale distrettuale di Perth, nell’Australia occidentale, per aver trascurato la loro unica figlia. Nella sua sentenza, la giudice Linda Black ha affermato che era chiaro che idella ragazza la amavano, ma non avevano adempiuto ai loro doveriali di aiutarla a svilupparsi fisicamente ed emotivamente, scrive la Cnn.