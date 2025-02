It.newsner.com - 14enni diventati i genitori più giovani della Gran Bretagna

Leggi su It.newsner.com

Nel 2010, April Webster e Nathan Fishbourne sonopiùdel Regno Unito, un titolo che li avrebbe seguiti per anni.Avevano solo 13 anni quando April rimase incinta e quando il loro figlio, Jamie, entrò nel mondo, entrambi avevano già compiuto 14 anni.La loro storia fece notizia, scatenando dibattiti, shock e curiosità. Il mondo ha guardato, alcuni con giudizio, altri con simpatia. Ma quando la frenesia dei media si è affievolita e i titoli dei giornali sono andati avanti, cosa è successo alla famiglia che aveva catturato l’attenzione del mondo?Non lo dissero ai loroDiventareè una delle tappe fondamentalivita e per i quattordicenni April Webster e Nathan Fishbourne non è stato diverso. Ma una cosa li distingue: l’età incredibilmente giovane.