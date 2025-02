Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Club Brugge in diretta: calcio d’inizio alle 21

21)(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Posch, Palestra, Bellanova, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Cassa, Lookman, Vlahovic.(4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. HayenA disp. Jackers, De Corte, Siquet, Sabbe, Romero, Spileers, Vetlesen, Nielsen, Skoras, Nilsson, Vermant.Arbitro: Zwayer (Germania)Gli aggiornamenti in19:45 – Formazioni ufficiali – Gasperini come anticipato in conferenza stampa alla vigilia lancia Sead Kolasinac dal primo minuto, mentre l’altro rientrante Lookman parte dalla panchina. In avanti tandem con De Ketelaere e Retegui supportati da Pasalic, Cuadrado e Zappacosta presidiano le corsie mentre in difesa Toloi vince il ballottaggio con Posch.