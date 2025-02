Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Club Brugge 0-0: inizia la partita

Leggi su Bergamonews.it

0-0Marcatori: –(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Posch, Palestra, Bellanova, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Cassa, Lookman, Vlahovic.(4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. HayenA disp. Jackers, De Corte, Siquet, Sabbe, Romero, Spileers, Vetlesen, Nielsen, Skoras, Nilsson, Vermant.Arbitro: Zwayer (Germania)Gli aggiornamenti in diretta20:55 – Cinque minuti al calcio d’inizio die20:45 – Termina il riscaldamento,rientrano negli spogliatoi20:20 – Squadre in campo per il riscaldamento!20:05 – Prosegue l’afflusso di persone all’esterno del Gewiss Stadium: un gruppo di tifosi delè stato fermato in corteo in via Masone dalla polizia.