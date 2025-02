Cityrumors.it - ?Consegna pizze nella tempesta di neve per pochi spicci: un incontro gli cambia la vita

Leggi su Cityrumors.it

Un ragazzova lein mezzo a unadiperssimi soldi, fino a quando unnon glilaLadi una persona puòre nel giro diminuti. Anzi, può essere completamente stravolta. Affinché questo avvenga, ovviamente, serve la predisposizione al sacrificio, la voglia di fare e di andarsi a cercare l’occasione, qualcuno o qualcosa che sia disposto a offrirla, ma anche tanta tanta fortuna.?diper: unglila– Cityrumors.itQuest’ultimo è ovviamente un fattore da non sottovalutare, a volte dare tutto quello che si può offrire potrebbe non essere sufficiente, ma allo stesso tempo è una buona base di partenza, un’occasione per mettersi sulla strada giusta, aspettando un segno del destino.