Fanpage.it - Zverev reagisce così all’accordo tra Sinner e Wada: “Se è colpevole 3 mesi sono pochi”

Leggi su Fanpage.it

Il tennista tedesco, numero due al mondo, ha appreso con stupore l'esito della vicenda: "È stato tutto molto strano. Se non ha colpa non deve essere punito ma in questo caso non capisco".