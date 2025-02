Oasport.it - Zverev non ci sta: “Bisogna decidere se è stata colpa di Sinner o no. Situazione strana…”

Si susseguono le reazioni alla notizia dell’accordo tra la Wada e Jannik, che ha patteggiato una sospensione di tre mesi (fino al 4 maggio) per la doppia positività accidentale al Clostebol. Molti colleghi hanno preso le parti del tennista azzurro, mentre è sicuramente più scettico sulla questione il numero 2 del ranking mondiale Alexander.“Per mese èsua oppure no. È unastrana, è stato un processo lungo dove prima è stato dichiarato innocente, poi è arrivato l’appello della WADA. Per me ci sono due opzioni. Se non sei colpevole non dovresti ricevere alcuna sospensione: se non hai colpe non hai colpe, non dovresti essere punito. Ma se hai colpe, credo per aver preso steroidi, tre mesi non sono una sospensione adeguata“, dichiara il tedesco.